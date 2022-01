Martina Colombari scortata da un bellissimo bodyguard | suo figlio

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)a spasso per le vie dello shopping di Milanoda un prestante e: suoAchille, classe 2004, avuto dal marito Billy Costacurta.e Achille, molto legati, sono stati paparazzati mentre passeggiano a braccetto in centro, e poi fermi a salutare alcuni amici, con la mascherina leggermente abbassata, pur mantenendo al distanza di sicurezza. Achille Costacurta: “Vivace, cocciuto e insofferente alle regole” Achille è l’unicodi, frutto dell’amore con Alessandro (Billy) Costacurta, sposato nel 2004. Bello come mamma e papà, il ragazzo ha un carattere vivace, determinato e molto testardo.ha in passato descritto suo ...