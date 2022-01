LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 43-42, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: si va all’intervallo. Squadre separate da un solo punto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pausa lunga torniamo più tardi per la cronaca del secondo tempo. SI VA all’intervallo LUNGO: Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 43-42. 43-42 Williams va in lunetta: 1/2. I francesi accorciano. 43-41 Quattro punti a referto per entrambe le formazioni: rimane di due punti la differenza fra Virtus Bologna e Bourg-en-Bresse. 39-37 Triiiiiiipla di Weems: la Virtus opera il sorpasso e la Segafredo Arena esplode. 36-37 Botta e risposta sull’asse Jones-Samson. 34-35 Cordinier da treeeeeeeeeeeeeeeee! La Virtus viene a -1. 31-35 Jones va in lunetta: fa 1/2. 31-34 Triiiiiiipla di Cordinier! La Virtus prova a tornare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPausa lunga torniamo più tardi per la cronaca del secondo tempo. SI VALUNGO:-en-43-42. 43-42 Williams va in lunetta: 1/2. I francesi accorciano. 43-41 Quattro punti a referto per entrambe le formazioni: rimane di due punti la differenza fra-en-. 39-37 Triiiiiiipla di Weems: laopera il sorpasso e la Segafredo Arena esplode. 36-37 Botta e risposta sull’asse Jones-Samson. 34-35 Cordinier da treeeeeeeeeeeeeeeee! Laviene a -1. 31-35 Jones va in lunetta: fa 1/2. 31-34 Triiiiiiipla di Cordinier! Laprova a tornare ...

