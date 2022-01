L’incendio a Philadelphia causato da un bimbo che giocava con un accendino vicino all’albero di Natale – Il video (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il terribile rogo scatenatosi mercoledì scorso a Philadelphia, che ha causato la morte di 12 persone tra cui nove minorenni, sarebbe stato scatenato dalle fiamme provocate da un bambino di 5 anni che stava giocando con un accendino vicino a un albero di Natale nelle case a schiera coinvolte. A raccontarlo, come scrive il New York Times, è stato lo stesso bambino, uno dei due soli sopravvissuti nell’abitazione. Ha detto agli agenti che, nel momento in cui è scoppiato L’incendio, lui stava giocando con un accendino vicino a un albero. «Riteniamo con una certezza tra il 99 e il 100% che il primo oggetto della fiammata sia stato un albero di Natale» che su trovava al secondo piano, dice il commissario per i vigili del fuoco di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il terribile rogo scatenatosi mercoledì scorso a, che hala morte di 12 persone tra cui nove minorenni, sarebbe stato scatenato dalle fiamme provocate da un bambino di 5 anni che stava giocando con una un albero dinelle case a schiera coinvolte. A raccontarlo, come scrive il New York Times, è stato lo stesso bambino, uno dei due soli sopravvissuti nell’abitazione. Ha detto agli agenti che, nel momento in cui è scoppiato, lui stava giocando con una un albero. «Riteniamo con una certezza tra il 99 e il 100% che il primo oggetto della fiammata sia stato un albero di» che su trovava al secondo piano, dice il commissario per i vigili del fuoco di ...

