Inter-Juventus, gol di Sanchez al 120? per il 2-1: il cileno decide la Supercoppa (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Incredibile Alexis Sanchez, che decide la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus all'ultimo secondo dei tempi supplementari. Il cileno ha infatti segnato il gol del 2-1 al 120?, a pochi secondi dai calci di rigore che sembravano ormai inevitabili. Disattenzione difensiva della Juventus, con Alex Sandro che manda fuori tempo Chiellini e Sanchez con freddezza supera Perin facendo esplodere San Siro.

