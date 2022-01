Inter Juventus, Ferrara: «Ecco quale è la differenza fra le due squadre» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ferrara: «Inter e Juve due squadre forti. Ecco dove sta la differenza». Le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del match fra Inter e Juventus. Le sue parole: FINALE – «Questa è una finale, al di là del discorso in campionato. È una finale e i pronostici possono essere sovvertiti. Si affrontano due squadre forti, la Juve l’abbiamo vista in grado di ribaltare la gara di Roma in maniera inaspettata». differenza – «La continuità fa la differenza, ed è quella che l’Inter ha e la Juve non ancora. Inzaghi sta facendo benissimo e credo che nessuno si aspettasse questo rendimento. Ora stanno meritando la posizione che hanno in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022): «e Juve dueforti.dove sta la». Le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset Ciroha parlato ai microfoni di Mediaset prima del match fra. Le sue parole: FINALE – «Questa è una finale, al di là del discorso in campionato. È una finale e i pronostici possono essere sovvertiti. Si affrontano dueforti, la Juve l’abbiamo vista in grado di ribaltare la gara di Roma in maniera inaspettata».– «La continuità fa la, ed è quella che l’ha e la Juve non ancora. Inzaghi sta facendo benissimo e credo che nessuno si aspettasse questo rendimento. Ora stanno meritando la posizione che hanno in ...

