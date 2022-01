I Re di Sangue | il romanzo d’esordio ‘epic fantasy’ del romano Matteo Glendening

Leggi su funweek

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 19 gennaio 2022 esce ilepic fantasy ‘I Re di‘ opera prima dicon illustrazioni di Giorgia Mameli. Classe 1998 appassionato e studioso di sociologia del potere e un animo cosmopolita datogli anche dalle sue origini: neldiscorrono note romane, siciliane, inglesi e svedesi. Crediti foto: via HF4‘I Re di’, riflessione in chiave epic fantasy sul concetto universale di potere e popolo, società e politica ambientato in un tempo sospeso e in una terra forse lontana forse molto vicina, segue le vicende di due fratelli, Lyonard e Steffard. Dieci anni prima, erano scesi in guerra da alleati per deporre il re, loro padre, uomo corrotto e malvagio. Ma “la guerra della prole” non ha prodotto i risultati sperati ...