Gelmini “Intesa su protocollo sport | campionati avanti”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “in Conferenza Stato-Regioni sulcon le nuove regole Covid per glidi squadra. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a Valentina Vezzali, Roberto Speranza, Massimiliano Fedriga, a tutti i governatori e al mondo dello. Ivanno”. Lo scrive su Twitter il ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella. L’, da quanto si apprende, prevede il blocco della squadra e il rinvio della partita solo se il numero dei positivi al Covid è superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

A dare l'annuncio il ministro, che ha sottolineato come sia stato trovata un'per quanto riguarda lo svolgimento dei campionati. Campionati che dunque vanno avanti, come annunciato ...VEZZALI 'Grazie al lavoro di squadra svolto assieme ai ministri Mariastellae Roberto ... Così il sottosegretario allo Sport Vezzali commenta l'. 'In attesa delle valutazioni del Comitato ...1' di lettura 12/01/2022 - ROMA (ITALPRESS) – “Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risu ...Tante polemiche in queste prime settimane dell'anno, con i contagi che si sono moltiplicati e tanti degli sport costretti a fermarsi con molti dubbi. È stato finalmente varato un nuovo protocollo per ...