Frasi contro Sassoli | no vax Franzoni denunciato

"Non mi pento, anzi me ne vanto. Si deve sapere che i vaccini sono mortali. E la gente non si deve vaccinare". Così l'imprenditore di Carrara Nicola Franzoni, proprietario di locali nella zona apuana, esponente della galassia no vax, replica alle polemiche sollevate dal suo post su Facebook e su Telegram in cui ha esultato per la morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Per quel post (che l'interessato dice di non aver rimosso), Italia Viva ha annunciato una denuncia per vilipendio. "Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un personaggio che ormai ha decisamente passato il segno", ha detto Alice Rossetti, coordinatrice regionale di Italia Viva. Franzoni, che si definisce "segretario politico del Fronte di Liberazione", parlando con l'Adnkronos

