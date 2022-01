Eur spa, Smeriglio: grazie a Rosati per rilancio ente (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – “Voglio ringraziare Antonio Rosati per il lavoro svolto in questo anno e mezzo per il rilancio dell’ente. Un lavoro di risanamento, un piano industriale robusto, dedizione professionale connessa ad un’idea forte dei servizi pubblici.” “Aver fatto incontrare dentro la Nuvola bellezza e funzione sociale è un suo grande merito. Sono state oltre 530mila le persone vaccinate in un luogo funzionale e accogliente.” “Rosati ha dimostrato che si possono tenere insieme efficienza, efficacia, umanizzazione dei servizi e fruizione popolare dei luoghi di eccellenza. In questo senso, con un piano industriale già approvato dagli azionisti, appare incomprensibile la sua sostituzione.” “Ad Antonio voglio esprimere gratitudine e solidarietà. C’è bisogno di competenza, ma anche di visione politica per gestire al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – “Voglio ringraziare Antonioper il lavoro svolto in questo anno e mezzo per ildell’. Un lavoro di risanamento, un piano industriale robusto, dedizione professionale connessa ad un’idea forte dei servizi pubblici.” “Aver fatto incontrare dentro la Nuvola bellezza e funzione sociale è un suo grande merito. Sono state oltre 530mila le persone vaccinate in un luogo funzionale e accogli.” “ha dimostrato che si possono tenere insieme efficienza, efficacia, umanizzazione dei servizi e fruizione popolare dei luoghi di eccellenza. In questo senso, con un piano industriale già approvato dagli azionisti, appare incomprensibile la sua sostituzione.” “Ad Antonio voglio esprimere gratitudine e solidarietà. C’è bisogno di competenza, ma anche di visione politica per gestire al ...

