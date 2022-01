Emily in Paris, pazzesco annuncio di Netflix: decisione incredibile (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Emily in Paris, grande annuncio di Netflix sulla serie di successo con Lily Collins protagonista: cosa succederà La protagonista della serie tv (via Screenshot)Emily in Paris è una serie televisiva targata Netflix e che sta riscuotendo un successo notevole. I fan più accaniti aspettano ormai con ansia l’uscita della terza stagione della serie. Pare che però potremo rivederla soltanto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. In queste ore è arrivato intanto un annuncio inaspettato da parte Netflix che ha rinnovato Emily in Paris non solo per una terza ma anche per una quarta stagione! A quanto pare la comedy romantica con Lily Collins e creata da Darren Star non ci abbandonerà così facilmente. ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 gennaio 2022)in, grandedisulla serie di successo con Lily Collins protagonista: cosa succederà La protagonista della serie tv (via Screenshot)inè una serie televisiva targatae che sta riscuotendo un successo notevole. I fan più accaniti aspettano ormai con ansia l’uscita della terza stagione della serie. Pare che però potremo rivederla soltanto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. In queste ore è arrivato intanto uninaspettato da parteche ha rinnovatoinnon solo per una terza ma anche per una quarta stagione! A quanto pare la comedy romantica con Lily Collins e creata da Darren Star non ci abbandonerà così facilmente. ...

