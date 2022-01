Djokovic, incredibile fuorionda durante il TG (VIDEO): "E' un bugiardo, subdolo e str**zo..." (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In questi ultimi giorni in Australia sta facendo parlare tantissimo il caso del tennista Novak Djokovic, che potrebbe rischiare parecchio sia sul fronte sportivo, ma anche su quello legale,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In questi ultimi giorni in Australia sta facendo parlare tantissimo il caso del tennista Novak, che potrebbe rischiare parecchio sia sul fronte sportivo, ma anche su quello legale,...

Advertising

Pall_Gonfiato : Djokovic, incredibile fuorionda durante il TG (VIDEO): 'E' un bugiardo, subdolo e str**zo...' - Palpao4 : RT @mentalblankness: #Djokovic incredibile se fossero vere le sue dichiarazioni da positivo ha partecipato pure ad eventi con bambini senza… - MaxU_reloaded : Oh, se 'sta storia di Djokovic va avanti ancora per qualche altro giorno mi aspetto una serie Netflix, con uno stra… - Marco11630347 : Incredibile, un numero uno del mondo tennistico che di arrampica sugli specchi. Anche triste per lo sport in generale . #Djokovic - AleLMGO : @juventitudine Guarda, io Djokovic l’ho ammirato ma anche odiato (solo dal punto di vista sportivo, s’intenda) fino… -