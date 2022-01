CorSport: Napoli-Fiorentina, Tuanzebe debutta come titolare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Contro la Fiorentina, domani, agli ottavi di Coppa Italia, nel Napoli debutterà titolare Tuanzebe. Il Corriere dello Sport dà le ultime di fomrazione. “Tuanzebe dovrebbe esordire dal primo minuto; il tecnico riflette anche sulla possibilità di lanciare Zanoli e Fabian dal 1’”. Sono ancora tanti gli assenti. Oltre a Insigne e Osimhen, mancheranno ovviamente i calciatori impegnati in Coppa d’Africa (Koulibaly, Anguissa e Ounas) e i positivi (Mario Rui, Malcuit e Zielinski). Lozano, negativizzatosi ieri, tornerà oggi a Napoli. “Il piano è di metterlo immediatamente a disposizione di Spalletti almeno per la panchina”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Contro la, domani, agli ottavi di Coppa Italia, neldebutterà. Il Corriere dello Sport dà le ultime di fomrazione. “dovrebbe esordire dal primo minuto; il tecnico riflette anche sulla possibilità di lanciare Zanoli e Fabian dal 1’”. Sono ancora tanti gli assenti. Oltre a Insigne e Osimhen, mancheranno ovviamente i calciatori impegnati in Coppa d’Africa (Koulibaly, Anguissa e Ounas) e i positivi (Mario Rui, Malcuit e Zielinski). Lozano, negativizzatosi ieri, tornerà oggi a. “Il piano è di metterlo immediatamente a disposizione di Spalletti almeno per la panchina”. L'articolo ilsta.

