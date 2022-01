Conte e Salvini alle prese con la campagna del Quirinale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il provvedimento è di scarsissimo peso e di poca efficacia, oltre che molto discutibile, ma, per Giuseppe Conte, il passaggio alla Camera del ddl sulla regolamentazione delle rappresentanze di interessi, delle lobby, può essere utile per mostrare un po’ di capacità di guida del suo movimento e di capacità di realizzazione politica. Ha bisogno di entrambe per provare a stare al tavolo che conta nell’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Il tempo corre e lui non ha ancora preparato una strategia utilizzabile. Mentre, a svegliarsi un po’ all’improvviso, è stato Matteo Salvini, con una mossa intelligente, e cioè dando la garanzia della permanenza della Lega al governo anche se non ci fosse più Mario Draghi. Significa offrire responsabilità nella gestione di quelli che, si spera molto ragionevolmente, saranno gli ultimi mesi di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il provvedimento è di scarsissimo peso e di poca efficacia, oltre che molto discutibile, ma, per Giuseppe, il passaggio alla Camera del ddl sulla regolamentazione delle rapntanze di interessi, delle lobby, può essere utile per mostrare un po’ di capacità di guida del suo movimento e di capacità di realizzazione politica. Ha bisogno di entrambe per provare a stare al tavolo che conta nell’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Il tempo corre e lui non ha ancora preparato una strategia utilizzabile. Mentre, a svegliarsi un po’ all’improvviso, è stato Matteo, con una mossa intelligente, e cioè dando la garanzia della permanenza della Lega al governo anche se non ci fosse più Mario Draghi. Significa offrire responsabilità nella gestione di quelli che, si spera molto ragionevolmente, saranno gli ultimi mesi di ...

fattoquotidiano : #Quirinale, Cinque Stelle e Pd pensano di non scrivere nulla sulla scheda per le prime tre chiame, per poi andare s… - annatalami : RT @monicaguerzoni: Morendo #DavidSassoli passa ai partiti il testimone della buona politica, chi oggi lo piange e lo onora sappia raccogli… - lucacarosso1 : #Conte #Salvini #Meloni #Brunetta #Speranza dopo DeDonno se ne è andato anche lui. - fecarlo24 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Sa a memoria la costituzione ( Conte Salvini complici ) - mdberardi : @Agenzia_Ansa Questa continua campagna elettorale....Conte chiede....sembra Salvini chiede... -