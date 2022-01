Chi è Drusilla Foer | una delle co-conduttrici di Sanremo 2022?

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)è unacinque donne che affiancheranno Amadeus nel corso di unaserate di: scopriamo chi èsarà unaco-di, il terzo Festival targato Amadeus in programma su Raiuno dal 1° febbraio. Ma chi è davvero? Si tratta dell’alter ego dell’attore e cantante fiorentino Gianluca Gori, 54 anni. “Farei volentieri la valletta a, adorerei“, si lasciava scappare già a «Libero Quotidiano» nel 2017. Poi aggiungeva con quel pizzico di ironia che è la sua cifra stilistica: «Ma forse sono troppo alta, 1 e 85». Voilà, il sogno è diventato realtà. Biografia Nato a Firenze nel 1967 da ...

È Maria Chiara Giannetta la conduttrice della quarta serata di Sanremo 2022. Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival, l'ha scelta insieme a Drusilla Foer, Ornella Muti, Lorena Cesarin ...