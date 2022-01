Che Ascolti La vita in diretta: quasi 1 milione in più di Canale 5 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ davvero pazzesco quello che sta succedendo su Rai 1 nella fascia che va dalle 17 alle 18,45. Ascolti eccezionali per Alberto Matano che con la sua vita in diretta, in queste prime due settimane del 2022 ha incassato numeri che non si vedevano da anni ( se non si considerano i difficili giorni della pandemia e del lockdown più duro). La vita in diretta vola quasi a 3 milioni di spettatori con Ascolti davvero super per il programma di Rai 1 che riesce a superare Canale 5 quasi con 1 milione di spettatori incollato davanti alla tv. Pomeriggio 5 News sta tenendo botta, rispetto all’assenza di Barbara d’urso. Mediaset ha ottenuto quello che voleva: minima spesa e massima resa, visto che il programma condotto da Simona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ davvero pazzesco quello che sta succedendo su Rai 1 nella fascia che va dalle 17 alle 18,45.eccezionali per Alberto Matano che con la suain, in queste prime due settimane del 2022 ha incassato numeri che non si vedevano da anni ( se non si considerano i difficili giorni della pandemia e del lockdown più duro). Lainvolaa 3 milioni di spettatori condavvero super per il programma di Rai 1 che riesce a superarecon 1di spettatori incollato davanti alla tv. Pomeriggio 5 News sta tenendo botta, rispetto all’assenza di Barbara d’urso. Mediaset ha ottenuto quello che voleva: minima spesa e massima resa, visto che il programma condotto da Simona ...

