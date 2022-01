Calciomercato Bari, rinforzo a centrocampo dalla B: derby col Foggia per Eramo? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Bari guarda in Serie B per rinforzare il centrocampo. Nel mirino c'è Mirko Eramo, in uscita dallascoli, per il quale si profila un derby col Foggia di Zdenek Zeman Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilguarda in Serie B per rinforzare il. Nel mirino c'è Mirko, in uscitascoli, per il quale si profila uncoldi Zdenek Zeman

Advertising

Mediagol : Calciomercato Bari, rinforzo a centrocampo dalla B: derby col Foggia per Eramo? - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Derby pugliese Bari-Foggia per Eramo dell'Ascoli - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Bari, Andreoni verso l'addio: chiusura vicina con il Pordenone - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Bari, può partire l'attaccante Nicola Citro - Mediagol : Calciomercato Bari, l’ex Palermo Di Gennaro in uscita? Il Cesena sulle sue tracce -