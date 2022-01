Cacciari e terza dose, l'invito a farla citando Socrate. Polemica web: "Morì avvelenato" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha comunicato di aver fatto la terza dose del vaccino anti Covid ed ha invitato, citando Socrate , chi può a procedere alla vaccinazione, perché "queste sono le leggi e finché non si ha la forza di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha comunicato di aver fatto ladel vaccino anti Covid ed ha invitato,, chi può a procedere alla vaccinazione, perché "queste sono le leggi e finché non si ha la forza di ...

Advertising

HuffPostItalia : Cacciari: 'Ho fatto terza dose: alle leggi si obbedisce. Chi può vada a vaccinarsi' - fattoquotidiano : Massimo Cacciari ha avuto la terza dose di vaccino: “Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stes… - ilfoglio_it : Una cosa che si è capita chiaramente in questa pandemia è che quelli che si scagliano contro il vaccino anti Covid… - OFerrari1991 : RT @PAnnicchino: Questo discorso filosofico di #Cacciari per giustificare la terza dose non è che fili molto. Avrebbe potuto, più semplicem… - StefanoDisegni : Zitto zitto,Cacciari s'èfatto la terza dose.Per unavolta i no-vax hanno ragione,sentendosi presi per il culo.Non è… -