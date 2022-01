Basket | Serie A | Trieste e Sassari | successi esterni nei recuperi di oggi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si sono disputati questa sera duedella tredicesima giornata del massimo campionato italiano di. A Cremona la Vanoli ha ospitato il, mentre la Fortitudo Bologna ha affrontato sul parquet di casa la Dinamo. Ecco come è andata. Primo quarto che vedeprendere le sembianze della lepre, anche se Cremona non concede spazi e gli ospiti non riescono a scappare via. Ci provano, ma le triple di Cournooh e Harris mantengono il match in equilibrio e solo allo scadere Cavaliero trova il canestro da oltre l’arco che vale il 20-25 al primo riposo. Ma l’equilibrio resta forte sul parquet di Cremona, con Harris che trova il pareggio e le due formazioni che combattono punto a punto. Un parziale di 7-0 riporta avanti, ma ancora i lombardi reagiscono e si va ...

... ha invece vestito la canotta di Pesaro e poi quella di Torino, in 45 partite totali diA1 ha ...30 di mercoledì 12 gennaio , è valida per la 9giornata diEurocup 2021 - 2022 . Si conclude ...... che sarà in diretta al PalaRadi mercoledì 12 gennaio " con palla a due alle ore 20:00 " si gioca per il recupero della 13giornata nel campionato diA1 2021 - 2022 . Sfida durissima per ...Si sono disputati questa sera due recuperi della tredicesima giornata del massimo campionato italiano di basket. A Cremona la Vanoli ha ospitato il Trieste, mentre la Fortitudo Bologna ha affrontato s ...Recupero della13a giornata di serie A - originariamente in programma il 26 dicembre 2021 - per la Vanoli Cremona che, reduce dal successo interno contro Sassari, ospita al PalaRadi l’Allianz ...