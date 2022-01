Attacchi hacker all’Asl Napoli 3, Iezzi (Swascan): A rischio l’80% delle aziende sanitarie italiane (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I dati del rischio informatico diffusi lo scorso agosto erano stati chiari, l’80% delle aziende sanitarie italiane sono a rischio hacker, secondo quanto emerge dallo studio Cyber Risk Indicators, Report di Swascan, azienda di Tinexta Cyber (Tinexta Group), polo italiano della cyber security. Indagando sulle potenziali vulnerabilità nel settore sanitario, su un campione di 20 aziende selezionate tra le prime 100 per fatturato in Italia, il dato che emerge è allarmante: ben 16 di esse non sono sicure, con un numero di vulnerabilità da 1 a oltre 50 e con un rischio rilevante di cyber attack. “E’ così che un pericolo annunciato su larga scala, ha colpito l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud che ha appena comunicato alla propria utenza che i servizi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I dati del rischio informatico diffusi lo scorso agosto erano stati chiari, l’80%sono a rischio, secondo quanto emerge dallo studio Cyber Risk Indicators, Report di, azienda di Tinexta Cyber (Tinexta Group), polo italiano della cyber security. Indagando sulle potenziali vulnerabilità nel settore sanitario, su un campione di 20selezionate tra le prime 100 per fatturato in Italia, il dato che emerge è allarmante: ben 16 di esse non sono sicure, con un numero di vulnerabilità da 1 a oltre 50 e con un rischio rilevante di cyber attack. “E’ così che un pericolo annunciato su larga scala, ha colpito l’Azienda Sanitaria Locale3 Sud che ha appena comunicato alla propria utenza che i servizi ...

