Apnea: una fiction racconterà gli eroi della Costa Concordia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Costa Concordia (foto: Vigili del fuoco) L’inferno della Costa Concordia e l’impresa dei soccorsi, che consentì a 4229 persone di mettersi in salvo, verrà raccontata in una serie tv prodotta Lux Vide. La produzione, di cui si ha notizia proprio nel decimo anniversario dalla tragedia, si intitolerà “Apnea” e sarà ispirata all’omonimo libro scritto dalla giornalista del Corriere Virginia Piccolillo. Al centro della serie – annunciata dal produttore Luca Bernabei- ci sarà l’eroica azione portata avanti nella notte dell’incidente navale da otto vigili del fuoco, col loro comandante, che portano in salvo 39 naufraghi. Albi, Andre, Bartolo, Beppe, Bronco, Lallo, Massi, Trap, con il comandante Ennio Aquilino. Questi i nomi dei nove valorosi soccorritori ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 gennaio 2022)(foto: Vigili del fuoco) L’infernoe l’impresa dei soccorsi, che consentì a 4229 persone di mettersi in salvo, verrà raccontata in una serie tv prodotta Lux Vide. La produzione, di cui si ha notizia proprio nel decimo anniversario dalla tragedia, si intitolerà “” e sarà ispirata all’omonimo libro scritto dalla giornalista del Corriere Virginia Piccolillo. Al centroserie – annunciata dal produttore Luca Bernabei- ci sarà l’ca azione portata avanti nella notte dell’incidente navale da otto vigili del fuoco, col loro comandante, che portano in salvo 39 naufraghi. Albi, Andre, Bartolo, Beppe, Bronco, Lallo, Massi, Trap, con il comandante Ennio Aquilino. Questi i nomi dei nove valorosi soccorritori ...

