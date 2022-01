Andrea di York | ricorso respinto | a processo negli Stati Uniti per molestie

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il tribunale di Newha stabilito che il principe, terzogenito della regina Elisabetta, dovrà affrontare la causa civile intentata da Virginia Giuffré, la donna che lo accusa di averla abusata sessualmente per tre volte, due delle quali ancora minorenne: l’anno del Giubileo di Platino di Sua Maestà parte nel peggiore dei modi

d'Inghilterra, coinvolto nello scandalo Epstein, andrà infatti a processo negli Stati Uniti. Lo ha deciso Lewis A. Kaplan giudice distrettauale di Newche ha respinto la richiesta del ...Il giudice del tribunale di Newha respinto la richiesta di archiviazione presentata dai legali del principenella causa civile intentata da Virginia Giuffre, La Giuffre accusa il terzogenito della regina Elisabetta di ...Il principe Andrea ha ripetutamente negato le accuse. I suoi legali sostenevano che il caso andava archiviato, in base ad un accordo siglato nel 2009 in Florida tra Epstein e la Giuffre, nel quale l'e ...Il Principe Andrea del Regno Unito, figlio della regina Elisabetta II, sarà infine processato negli USA per gli abusi sessuali di cui lo accusa Virginia Giuffre. Amico del noto finanziere e trafficant ...