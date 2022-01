“A primavera fuori dalla pandemia e via la mascherina” | Bassetti è convinto

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen – “Già in, tra aprile-maggio, ragionevolmente saremoe spero potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati”: ne èMatteo. Ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, l’infettivologo spiega perché è un bene che perci sarà un italiano su due positivo. “Per i vaccinati Omicron è un’influenza a tutti gli effetti – spiega l’esperto – pertanto bisognerà convivere con il virus”.: “Insaremo” Il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ritiene che “in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento ...

Sul futuro si è detto ottimista: "Per aprile - maggio 2022 ragionevolmente saremodalla ...vaccinati " ha aggiunto " Credo che più di un italiano su due sarà contagiato da omicron entroQuando usciremo da questa situazione secondo lei? 'Già in, tra aprile - maggio 2022 ragionevolmente saremodalla pandemia - la risposta di Bassetti - spero potremo togliere le ...La fine della pandemia di Covid è dietro l'angolo. Il virologo Matteo Bassetti ne è sicuro: «Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente ...Ancora qualche mese di sofferenza e poi potremo togliere le mascherine ed eliminare il distanziamento perché potremo essere fuori dalla pandemia: ecco cosa ha detto il Prof. Bassetto a Radio1 ...