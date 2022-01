Un vero e proprio viaggio nella storia del cinema (Di martedì 11 gennaio 2022) “Ninotchka” di Ernst Lubitsch. XX secolo. L’invenzione piu? bella programma a Roma da qui all’estate 150 film capolavoro con 30 grandi interpreti e registi. Realizzata da Centro sperimentale di cinematografia Cineteca nazionale, apre a gennaio con 5 titoli di Ernst Lubitsch: Mancia competente, Partita a quattro, Scrivimi fermo posta, Ninotchka e L’allegro tenente. A seguire, Carole Lombard e Valerio Zurlini. INFO: Roma, cinema Quattro Fontane, lunedì e martedì pomeriggio e sera, e domenica mattina, fino al 29 giugno. Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano.fondazionecsc.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “XX secolo. L’invenzione piu? bella”: 150 capolavori tornano al cinema a Roma iO Donna. Leggi su iodonna (Di martedì 11 gennaio 2022) “Ninotchka” di Ernst Lubitsch. XX secolo. L’invenzione piu? bella programma a Roma da qui all’estate 150 film capolavoro con 30 grandi interpreti e registi. Realizzata da Centro sperimentale ditografia Cineteca nazionale, apre a gennaio con 5 titoli di Ernst Lubitsch: Mancia competente, Partita a quattro, Scrivimi fermo posta, Ninotchka e L’allegro tenente. A seguire, Carole Lombard e Valerio Zurlini. INFO: Roma,Quattro Fontane, lunedì e martedì pomeriggio e sera, e domenica mattina, fino al 29 giugno. Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano.fondazionecsc.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “XX secolo. L’invenzione piu? bella”: 150 capolavori tornano ala Roma iO Donna.

