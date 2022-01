Temptation Island 8, Speranza Capasso e Alberto Maritato si sono lasciati ad un passo dalle nozze: lo sfogo (Di martedì 11 gennaio 2022) Alberto Maritato e Speranza Capasso sono stati i due volti di Temptation Island più discussi della storia del reality. La coppia ha partecipato all’ottava edizione del programma. In prima serata su Canale 5, la Capasso ha potuto prendere atto dei tradimenti del suo compagno. Tradimenti, di cui era già stata più volte messa al corrente fuori dal programma. Nonostante tutto, la ragazza partenopea aveva sempre deciso di perdonarlo. Se all’inizio, una volta fuori dal programma, Speranza sembrava aver intrapreso la strada del coraggio, lasciandosi alle spalle questa relazione, col tempo i sentimenti hanno avuto la meglio. I due sono infatti tornati insieme, nonostante le critiche ricevute ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 gennaio 2022)stati i due volti dipiù discussi della storia del reality. La coppia ha partecipato all’ottava edizione del programma. In prima serata su Canale 5, laha potuto prendere atto dei tradimenti del suo compagno. Tradimenti, di cui era già stata più volte messa al corrente fuori dal programma. Nonostante tutto, la ragazza partenopea aveva sempre deciso di perdonarlo. Se all’inizio, una volta fuori dal programma,sembrava aver intrapreso la strada del coraggio, lasciandosi alle spalle questa relazione, col tempo i sentimenti hanno avuto la meglio. I dueinfatti tornati insieme, nonostante le critiche ricevute ...

