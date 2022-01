Starlink e il problema dei gattini: le antenne si scaldano e loro le usano come cuccia (Di martedì 11 gennaio 2022) I dispositivi connessi alla rete satellitare di Elon Musk hanno una funzione usata per sciogliere la neve. Che però ha una controindicazione cui non aveva pensato nessuno Leggi su repubblica (Di martedì 11 gennaio 2022) I dispositivi connessi alla rete satellitare di Elon Musk hanno una funzione usata per sciogliere la neve. Che però ha una controindicazione cui non aveva pensato nessuno

Advertising

maola_varalli : RT @Marteena84: Starlink e il problema dei gattini: le antenne si scaldano e loro le usano come cuccia - Marteena84 : Starlink e il problema dei gattini: le antenne si scaldano e loro le usano come cuccia - AshToHashes : RT @Miti_Vigliero: ?? I dispositivi connessi alla rete satellitare di Elon Musk hanno una funzione usata per scioglier la neve. Che però ha… - PerSaturno : Razza più evoluta del pianeta, intelligenze superiori. Starlink e il problema dei gattini: le antenne si scaldano… - Twittytwitty17 : RT @Miti_Vigliero: ?? I dispositivi connessi alla rete satellitare di Elon Musk hanno una funzione usata per scioglier la neve. Che però ha… -