Spider-Man ancora in testa al box office | è l’ottavo maggior incasso di sempre

(Di martedì 11 gennaio 2022) Era chiaro fin dal suo esordio che-Man: No Way Home sarebbe stato un successo, ma non fino a questo punto. Il terzo capitolo della saga con Tom Holland e Zendaya, direttouna volta da Jon Watts, è di nuovo inal boxitaliano del weekend, incassando tra il 6 e il 9 gennaio la cifra di 922.743 euro. Su suolo nostrano, dunque, il supereroe targato Marvel arriva alla cifra di 22 milioni (superati proprio ieri lunedì 10 gennaio), divenendo ilsuccesso dell’era post-pandemica. Anche altrove, la situazione è stata altrettanto fortunata: in Nord America, in particolare, la pellicola ha racimolati altri 33 milioni di dollari nell’ultimo weekend. Un risultato che la porta ad essere il sesto film più visto dinella propria patria. Ad oggi, inoltre, il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

tom hollandno way home Marco Giusti per Dagospia Finite le feste, rimasto il contagio. Meglio che non vi dica la miseria degli incassi dei giorni feriali. La top ten degli incassi è rimasta uguale, ma ...In un'intervista con The Wrap , gli sceneggiatori di: No Way Home , Chris McKenna ed Erik Sommers , hanno discusso della relazione tra i tre- Men nel film. Il duo di sceneggiatori ha condiviso la loro idea che gli- Men ...Spider-Man No Way Home non potrà competere ai BAFTA perché Sony non ha rispettato una deadline imposta dai British Academy Film .... Ecco spiegato il motivo. Il 10 gennaio, il team dei BAFTA ha dichia ...Non è bastato l'action The 355 con Jessica Chastain, Penélope Cruz e Diane Kruger per scalzare dalla pole position Spider-Man: ...