Skipass gratuito a bimbi vaccinati scatena odio no vax, il gestore: "Scioccato, perso il senso della misura" (Di martedì 11 gennaio 2022) Piani di Bobbio. "Assolutamente no, non me l'aspettavo. Anzi, sono rimasto Scioccato da quanto ho letto. Stiamo davvero perdendo il senso della misura". A parlare è Massimo Fossati, amministratore delegato di Itb (Imprese turistiche barziesi) la società che gestisce le piste da sci dei Piani di Bobbio, frequentati anche da moltissimi bergamaschi. Nei giorni scorsi, il comprensorio ha deciso di offrire uno Skipass gratuito ai bambini fra i 5 e gli 11 anni muniti di certificato vaccinale anti-Covid, rilanciando l'iniziativa sui social. Risultato? Una miriade di insulti e minacce dalla galassia no-vax e no Green pass. della serie: "Assassini maledetti, vergogna!". "Fate vomitare, servi del regime!". E "spero che una valanga vi spazzi via con le vostre dementi e ..."

