Shakira in versione Minnie | frase per i fan | “Momenti indimenticabili”

Advertising

Voormas : @klaatu29 Sono capitato per caso a sentire 'waka waka' nella versione di Shakira. Il fatto che ci fossero nel testo… -

Ultime Notizie dalla rete : Shakira versione

BlogLive.it

Tra i doppiatori dellaoriginale ci sono gli attori Jason Bateman, Idris Elba e, che presta la voce alla cantante Gazelle.... anche inplaylist. Sperando che si possa nuovamente tornare a ballare in discoteca presto!...Girl Like Me (Twocolors remix) 63 ROBIN SCHULZ FEAT. KIDDO All We Got (Ofenbach remix) 64 ...La pop star colombiana Shakira rivive momenti indimenticabili in famiglia e condivide tutta l'emozione sui social.Zootropolis, 55° classico della Disney, stasera in onda su Italia1: la storia della città pensata per soli animali è pronta a far divertire ed emozionare ...