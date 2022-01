Serie A: ecco quanti calciatori non sono ancora vaccinati (Di martedì 11 gennaio 2022) La Serie A continua a fare i conti con l’emergenza Covid-19. Diverse infatti sono state le partite rinviate – con non poche polemiche sulla questione Lega Serie A e ASL – e la situazione non cessa di preoccupare. Altra questione al centro del dibattito è quella relativa all’obbligo vaccinale per i calciatori. Non mancano i casi di calciatori ‘no vax’ che, secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, ne sarebbero circa 25. NAPLES, ITALY – OCTOBER 17: A general view inside the stadium prior to the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 17, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Questi rappresentano senza dubbio un problema per le società, in virtù anche di quanto stabilito ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) LaA continua a fare i conti con l’emergenza Covid-19. Diverse infattistate le partite rinviate – con non poche polemiche sulla questione LegaA e ASL – e la situazione non cessa di preoccupare. Altra questione al centro del dibattito è quella relativa all’obbligo vaccinale per i. Non mancano i casi di‘no vax’ che, secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, ne sarebbero circa 25. NAPLES, ITALY – OCTOBER 17: A general view inside the stadium prior to theA match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 17, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Questi rappresentano senza dubbio un problema per le società, in virtù anche di quanto stabilito ...

Advertising

Gazzetta_it : Il boom dei contagi? A stadi chiusi. Ecco perché la Serie A non ha colpe - illibraio : Il nuovo anno porta con se nuove storie, non solo da leggere ma anche da guardare: ecco le #serietv in uscita nel 2… - gilnar76 : Serie A: ecco quanti calciatori non sono ancora vaccinati #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - nudesperanze : Sì pronto? Salve, chiamo per fare una richiesta. Ecco vorrei gatekeepare la serie tv euphoria dai locals stupidi ed… - sportface2016 : #AustralianOpen 2022, ecco le teste di serie del tabellone maschile -