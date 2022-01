Sci alpino, Ferdinand Hirscher ai saluti: il padre ed ex allenatore del grande Marcel lascia la Federazione austriaca (Di martedì 11 gennaio 2022) Ebbene sì, uno dei volti più noti e amati del bordopista lascia il ruolo di allenatore del gruppo austriaco di gigante. Ferdinand Hirscher, figura austera e mai troppo confidenziale, è stato per anni il motore che ha sospinto il figlio Marcel verso un’era trionfale costellata di successi, sino alla definitiva consacrazione (numeri alla mano) di sciatore più competitivo di tutti i tempi. Dopo la prematura e volontaria interruzione della carriera del salisburghese Ferdinand era tornato nel circus per dedicarsi agli sviluppi del movimento austriaco tra le porte strette, supportando la crescita di atleti di spicco quali Stefan Brennsteiner e Patrick Feurstein. Oggi la decisione, inattesa benché consensuale, della sua rinuncia alla carica. Il comunicato rilasciato dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Ebbene sì, uno dei volti più noti e amati del bordopistail ruolo didel gruppo austriaco di gigante., figura austera e mai troppo confidenziale, è stato per anni il motore che ha sospinto il figlioverso un’era trionfale costellata di successi, sino alla definitiva consacrazione (numeri alla mano) di sciatore più competitivo di tutti i tempi. Dopo la prematura e volontaria interruzione della carriera del salisburgheseera tornato nel circus per dedicarsi agli sviluppi del movimento austriaco tra le porte strette, supportando la crescita di atleti di spicco quali Stefan Brennsteiner e Patrick Feurstein. Oggi la decisione, inattesa benché consensuale, della sua rinuncia alla carica. Il comunicato rito dalla ...

