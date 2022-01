Roma, prende a calci la porta dell’ex e la minaccia davanti alla figlioletta: arrestato 32enne (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex fidanzata. Anzi, ha pensato bene di andare da lei e di prendere a calci la porta dell’appartamento, che si trova al 7° piano, urlando. E’ successo ieri nel primo pomeriggio nella Capitale, in zona San Paolo. Leggi anche: Aprilia, continui maltrattamenti e minacce alla compagna e ai 3 figlioletti: arrestato padre violento Roma, prende a calci la porta dell’ex fidanzata E’ stato un vicino di casa della vittima a telefonare al 112 NUE e a chiedere aiuto per placare quella furia. Una volta sul posto, gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, hanno ascoltato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha violato i provvedimenti di allontanamento dcasa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex fidanzata. Anzi, ha pensato bene di andare da lei e dire aladell’appartamento, che si trova al 7° piano, urlando. E’ successo ieri nel primo pomeriggio nella Capitale, in zona San Paolo. Leggi anche: Aprilia, continui maltrattamenti e minaccecompagna e ai 3 figlioletti:padre violentolafidanzata E’ stato un vicino di casa della vittima a telefonare al 112 NUE e a chiedere aiuto per placare quella furia. Una volta sul posto, gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, hanno ascoltato il ...

