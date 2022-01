Ritorno in classe, Ricolfi contro Draghi: “Se avesse avuto a cuore la scuola, avrebbe usato gli 11 mesi a sua disposizione per varare interventi strutturali” (Di martedì 11 gennaio 2022) "Il Governo dice di voler proteggere la scuola, e che per farlo la tiene aperta. Ma se davvero avesse voluto proteggere la scuola, avrebbe usato gli 11 mesi a sua disposizione per varare interventi strutturali: più aule, più personale insegnante, più sorveglianza sanitaria, meno affollamento sui mezzi pubblici, ma soprattutto ventilazione meccanica controllata". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) "Il Governo dice di voler proteggere la, e che per farlo la tiene aperta. Ma se davverovoluto proteggere lagli 11a suaper: più aule, più personale insegnante, più sorveglianza sanitaria, meno affollamento sui mezzi pubblici, ma soprattutto ventilazione meccanicallata". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - Lurlooo : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Ricolfi contro Draghi: “Se avesse avuto a cuore la scuola, avrebbe usato gli 11 mesi a sua disposiz… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Ricolfi contro Draghi: “Se avesse avuto a cuore la scuola, avrebbe usato gli 11 mesi a sua dispo… - bassairpinia : BAIANESE. Ritorno in classe a Sperone, pochi i presenti. Le mamme optano per lasciarli i figli a casa -… -