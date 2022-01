Quirinale, Conte torna in Tv. Berlusconi va allo scontro finale e ‘cassa’ Draghi (Di martedì 11 gennaio 2022) Difficile immaginare che non ci sia la partita per il Quirinale dietro il ritorno di Giuseppe Conte e del Movimento Cinque Stelle sui canali Rai. “Abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelevisivo sulla quale avevamo collegialmente convenuto lo scorso 17 novembre” ha dichiarato l’ex premier. Il motivo ufficiale? “Crediamo – ha spiegato Conte – che sia questo il momento decisivo per proporre una riforma che declini al futuro l’azione della Rai, rendendola appetibile e al passo con le sfide tecnologiche e culturali che i tempi ci impongono.” Berlusconi e il Quirinale: sfida totale Fra due giorni, il 13 gennaio, si svolgerà la riunione del Partito Democratico per definire la strategia in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato. Probabilmente il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 gennaio 2022) Difficile immaginare che non ci sia la partita per ildietro il ritorno di Giuseppee del Movimento Cinque Stelle sui canali Rai. “Abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelevisivo sulla quale avevamo collegialmente convenuto lo scorso 17 novembre” ha dichiarato l’ex premier. Il motivo ufficiale? “Crediamo – ha spiegato– che sia questo il momento decisivo per proporre una riforma che declini al futuro l’azione della Rai, rendendola appetibile e al passo con le sfide tecnologiche e culturali che i tempi ci impongono.”e il: sfida totale Fra due giorni, il 13 gennaio, si svolgerà la riunione del Partito Democratico per definire la strategia in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato. Probabilmente il ...

