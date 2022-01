Qualificazioni Australian Open: sei italiani al secondo turno (Di martedì 11 gennaio 2022) Si è conclusa la scorsa notte la seconda tornata del primo turno di qualificazione agli Australian Open 2022. Tanti gli azzurri in campo, la maggior parte dei quali si è assicurata un posto in semifinale, penultimo step per decretare chi sarà meritevole di un posto nel tabellone principale del primo Slam dell’anno. Qualificazioni Australian Open: avanti 6 italiani su 12 Durante la prima giornata di Qualificazioni il tabellino degli azzurri non pare troppo positivo, sebbene i match siano soltanto quattro. L’unico a ottenere una vittoria (quasi) è stato Thomas Fabbiano, il quale, dopo aver perso il primo set 7-6 e vinto il secondo 7-5, ha beneficiato del ritiro del brasiliano Seyboth Wild. Per il resto solo sconfitte: prima Andrea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Si è conclusa la scorsa notte la seconda tornata del primodi qualificazione agli2022. Tanti gli azzurri in campo, la maggior parte dei quali si è assicurata un posto in semifinale, penultimo step per decretare chi sarà meritevole di un posto nel tabellone principale del primo Slam dell’anno.: avanti 6su 12 Durante la prima giornata diil tabellino degli azzurri non pare troppo positivo, sebbene i match siano soltanto quattro. L’unico a ottenere una vittoria (quasi) è stato Thomas Fabbiano, il quale, dopo aver perso il primo set 7-6 e vinto il7-5, ha beneficiato del ritiro del brasiliano Seyboth Wild. Per il resto solo sconfitte: prima Andrea ...

Advertising

zazoomblog : Qualificazioni Australian Open 2022 tra gli uomini avanti altri cinque azzurri - #Qualificazioni #Australian #uomini - RaiSport : ?? #AustralianOpen: qualificazioni, altri 5 #azzurri al 2° turno Dopo #Fabbiano, avanzano #Cobolli, #Giannessi,… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Australian Open. Qualificazioni, altri 5 azzurri al 2° turno - RassegnaZampa : #Tennis Fognini e Sonego ok a Sydney. Australian Open, qualificazioni al via - livetennisit : Australian Open – Qualificazioni: Il programma di Mercoledì 12 Gennaio 2022. In campo sei azzurri -