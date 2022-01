Omicidio Trieste, l'arrestato non risponde al gip. Al vaglio la posizione della ragazza (Di martedì 11 gennaio 2022) Assassinio di Robert Trajkovic : Alì, il 21enne in carcere per Omicidio volontario premeditato del 17enne , non ha risposto alle domande del gip, nell'interrogatorio di garanzia. Lo fa sapere in una ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Assassinio di Robert Trajkovic : Alì, il 21enne in carcere pervolontario premeditato del 17enne , non ha risposto alle domande del gip, nell'interrogatorio di garanzia. Lo fa sapere in una ...

Advertising

infoitinterno : Giallo di Liliana, la Procura di Trieste apre un fascicolo di indagine per omicidio - volalibera1 : RT @repubblica: Trieste, il corpo ritrovato e' di Liliana Resinovich. Oggi l'autopsia. Aperto un fascicolo per omicidio - Telefriuli1 : ???????????????? ???? ??????????????: ???????????? ??` ?????????? ???????????? ???? ?????? ???????? ?????????????? Al vaglio del magistrato la posizione della ragazza… - DursoAVita1 : Ma come la bruzzone dice che il delitto del ragazzo di Trieste è tutto premeditato no come quello di Liliana, adess… - patriziarutigl1 : RT @repubblica: Trieste, il corpo ritrovato e' di Liliana Resinovich. Oggi l'autopsia. Aperto un fascicolo per omicidio -