Morto David Sassoli, Draghi: “Era appassionato e generoso” (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – “Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese europeo, prova della sua passione civile e capacità di ascolto, del suo impegno costante al servizio dei cittadini”. Lo afferma il premier Mario Draghi a proposito della morte del presidente del parlamento europeo, David Sassoli, avvenuta a 65 anni. “La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, ai figli e ai suoi cari, le condoglianze mie e del Governo”, conclude Draghi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – “Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalistaè stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese europeo, prova della sua passione civile e capacità di ascolto, del suo impegno costante al servizio dei cittadini”. Lo afferma il premier Marioa proposito della morte del presidente del parlamento europeo,, avvenuta a 65 anni. “La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, ai figli e ai suoi cari, le condoglianze mie e del Governo”, conclude. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - AcciniEmanuele : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | L'omaggio del Tg1 a David Sassoli. Dal caso Moro al terremoto dell'Aquila, il ricordo nelle immagini del @Tg1Rai… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Una riunione del Consiglio dei ministri è in programma domani alle 12.00 e dovrebbe deliberare i funerali di Stato per il… -