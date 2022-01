Morte Sassoli | Manfredi | “Un uomo al servizio delle Istituzioni”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ci addolora la scomparsa di David. Un presidente di grande valore, un convinto europeista, unal. Gli siamo profondamente riconoscenti per aver avviato quel processo di integrazione volto a cambiare l’Ue per renderla sempre più capace di dare risposte vere alle preoccupazioni dei cittadini. La sua difesa dei nostri valori fondanti di libertà, dignità e solidarietà guidi sempre il cammino europeo. A nome della città di Napoli, esprimo vicinanza e cordoglio ai suoi familiari”. Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ladyonorato : Sono raggelata dalla sconvolgente notizia della morte del Presidente Sassoli. Esprimo il mio sentito cordoglio a fa… - GaetanoBresci9 : RT @Radicali: La morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli ci rattrista molto: ci ha lasciato un grande professionista del… - LucNazon : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… -

Con ladiperdiamo una figura che ha inorgoglito il nostro Paese. Sincero cordoglio alla sua famiglia'. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. Renzi:...Roma, 11 gen 10:00 - Ladi Davidrappresenta una grandissima perdita per l'Europa e per l'Italia. Sono profondamente addolorata per la scomparsa improvvisa del presidente del Parlamento europeo che, anche con ...ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 65 anni, David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo era ricoverato per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario.Nato a Firenze nel 1956 d ...La morte di David Sassoli, avvenuta nelle prime ore dell'11 gennaio presso una clinica friulana, ha destato profonda commozione, cogliendo ...