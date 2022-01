Mondo Convenienza assume addetti alla vendita in Lombardia (Di martedì 11 gennaio 2022) Milano. Mondo Convenienza, multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo al miglior rapporto qualità – prezzo sul mercato, continua nella sua strategia di crescita con un nuovo ampio programma di assunzioni. Il Gruppo, presente in Italia con 45 punti vendita e 41 hub logistici, è alla ricerca di 100 addetti alla vendita in Lombardia, nei punti vendita di Como, Curno, Lissone, Rescaldina, San Giuliano e Trezzano. Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale, articolato in più fasi durante il quale apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e ad ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Milano., multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo al miglior rapporto qualità – prezzo sul mercato, continua nella sua strategia di crescita con un nuovo ampio programma di assunzioni. Il Gruppo, presente in Italia con 45 puntie 41 hub logistici, èricerca di 100in, nei puntidi Como, Curno, Lissone, Rescaldina, San Giuliano e Trezzano. Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale, articolato in più fasi durante il quale apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e ad ...

