Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Per questo mondo senza pace”

(Di martedì 11 gennaio 2022) La Madonna anel suoper oggi, ci dice con tutto il suo amore materno, qual è il suo desiderio più grande per ognuno di noi, suoi figli. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera.tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Al di là, e indipendentemente, dalla personale fede che possiamo nutrire in Maria sotto il Titolo di Regina della Pace di, mi pare che ildella Madre di Dio e di Padre di Dio, ...MADONNA DI25 NOVEMBRE/ "Siate segno del Paradiso sulla Terra" NESSUN MIRACOLO A, IL PARERE DI BROSIO: "MANCA UNA STRUTTURA DEDICATA" Sulla vicenda è intervenuto ...Può la Madonna apparire e mandare messaggi contro i vaccini anti-Covid, mentre allo stesso tempo papa Francesco sostiene l’esatto opposto? Il presunto fenomeno mariano si verificò un anno fa, prima de ...La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, ci esorta a confidare nella potenza della preghiera capace di compiere nei nostri cuori quello che non possiamo neanche immaginare.