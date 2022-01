Mascherine | Conte mobilitò i servizi segreti per il rischio di forniture-truffa Il mistero delle whitelist e degli “alert” ignorati

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dietro l’affairedi Stato, che addensa già molti misteri, c’erano i. Lo ha confermato l’ex premier Giuseppea Report spiegando che fu lui stesso, nelle fasi iniziali della pandemia, a chiederne l’intervento presso la Protezione Civile. Allo scopo di “evitare le truffe”. Non si sa poi come abbiano operato, perché – a valle di trattative e acquisti poi fatto dallo Stato – è un susseguirsi di sequestri e inchieste che oltre a faccendieri e imprenditori improvvisati han travolto lo stesso commissario dell’epoca Domenico Arcuri, e pure l’ex socio di studio e amico di, l’avvocato Luca Di Donna. Nel suo ufficio, rivela Report, gli 007 c’erano davvero. A fare cosa? Sembra invece certo, ormai, che i verticiDogane furono ...

Advertising

reportrai3 : Esclusiva #Report: 'Abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelev… - reportrai3 : 'Qualche fornitura era pagata eccessivamente', la priorità era 'avere la certezza della consegna'. La Procura di Ro… - reportrai3 : Il 5 maggio 2020 sono presenti l’avvocato Luca Di Donna, amico personale di Conte nonché suo ex collega di studio e… - zazoomblog : Mascherine Conte mobilitò i servizi segreti per il rischio di forniture-truffa. Il mistero delle whitelist e degli… - RBeccarello : RT @Michele_Anzaldi: Su acquisti opachi di mascherine, mediazioni di avvocati d’affari e coinvolgimento dei servizi segreti, all’epoca sott… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Conte

Il Fatto Quotidiano

...rilasciata a Report per difendersi sul 'caso', questo veto cade", dice a ilGiornale.it un deputato di spicco che ci chiede di preservare il suo anonimato. La verità è che "adei ......in cui gli utenti possono salire solo se muniti di certificato verde rafforzato eFFP2 ... 'I due governi presieduti dal Presidentehanno destinato fondi ai Comuni, Modena compresa, per ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Bollettino di oggi: 220.532 casi, 294 morti. Tasso di positività 16%. LIVE ...Monta la polemica dentro il M5S dopo che Giuseppe Conte ha rotto il diktat contro la Rai soltanto perché doveva difendersi sul 'caso mascherine'. E, intanto, tra i grillini cresce l'ipotesi Mattarella ...