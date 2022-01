Juventus | caccia al sostituto di Chiesa | piace Azmoun dello Zenit

Advertising

FIGCfemminile : ???? ???????????????????? ?????????????????? @fsitaliane ???? ?? Frosinone si prepara alla finale: Juventus e Milan a caccia del titolo!… - infoitsport : Juventus, caccia al sostituto di Chiesa | Sfida al Milan - Daniele20052013 : Juve a caccia di un attaccante: spunta l’idea Azmoun - zazoomblog : Juventus caccia al sostituto di Chiesa Sfida al Milan - #Juventus #caccia #sostituto #Chiesa - infoitsport : Calciomercato Juventus, caccia al sostituto di Chiesa: Muriel in pole, suggestione Berardi - Calcio d'Angolo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus caccia

Commenta per primo Priorità all'attacco, con grande attenzione al centrocampo. L'infortunio di Federico Chiesa modifica ma non stravolge in piani di mercato della, che continua a cercare rinforzi da regalare ad Allegr i. Serve cambiare qualcosa , là davanti, con Morata che resta in bilico, e in mezzo, dove solo Locatelli è sicuro del posto. In uscita ......mercoledì 12 gennaioe Inter scenderanno in campo in occasione della finale di Supercoppa Italiana . Tutto pronto a San Siro per questa sfida che vedrà di fronte le due formazioni a...Doveva essere una finestra di calciomercato tranquilla per la Juventus, ma l'infortunio di Federico Chiesa cambia le carte in tavola. L'esterno classe 1997 ha rimediato la rottura del crociato anterio ...L'infortunio di Chiesa complica le cose per la Juventus: i bianconeri possono intervenire sul mercato, colpo immediato in Serie A ...