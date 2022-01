John Cena: “Non so se quest’anno sarò presente a WrestleMania” (Di martedì 11 gennaio 2022) Sembra che John Cena potrebbe ancora una volta saltare WrestleMania. Il 16 volte campione del mondo WWE è stato recentemente ospite dello show di Ellen DeGeneres per promuovere la nuova serie televisiva di cui è protagonista, Peacemaker. La conduttrice ha chiesto a Cena, fra le altre cose, se sarebbe stato presente all’evento annuale più importante della WWE. Un Cena dubbioso “Non so se ce la farò quest’anno”, è stata la risposta di Cena a Ellen. “È un bel dubbio da avere, perché ci sono tante opportunità in arrivo per me nel prossimo futuro… se tutte queste cose si accavalleranno, non so se sarò in grado di apparire a WrestleMania“. Cena ha anche specificato che nonostante questa ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 gennaio 2022) Sembra chepotrebbe ancora una volta saltare. Il 16 volte campione del mondo WWE è stato recentemente ospite dello show di Ellen DeGeneres per promuovere la nuova serie televisiva di cui è protagonista, Peacemaker. La conduttrice ha chiesto a, fra le altre cose, se sarebbe statoall’evento annuale più importante della WWE. Undubbioso “Non so se ce la farò”, è stata la risposta dia Ellen. “È un bel dubbio da avere, perché ci sono tante opportunità in arrivo per me nel prossimo futuro… se tutte queste cose si accavalleranno, non so sein grado di apparire a“.ha anche specificato che nonostante questa ...

