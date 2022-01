Inter, tutto fatto per il rinnovo: annuncio a breve! (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Inter ha finalmente raggiunto l’accordo con Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto fino al 2026. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato firmerà un adeguamento a 6 milioni a stagione, un ingaggio da top come quello che fu per Lautaro Martinez. Marcelo Brozovic, rinnovo ad un passo con l’InterL’annuncio ci sarà dopo la Supercoppa o al massimo dopo l’Atalanta ed arriverà ovviamente con il timbro del presidente Steven Zhang. L’ex Dinamo Zagabria avrà una scadenza lunga (2027). Un segnale forte lanciato dalla società e da Brozovic che ha sempre manifestato la sua volontà di rimanere a Milano. Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) L’ha finalmente raggiunto l’accordo con Marcelo Brozovic per ildi contratto fino al 2026. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato firmerà un adeguamento a 6 milioni a stagione, un ingaggio da top come quello che fu per Lautaro Martinez. Marcelo Brozovic,ad un passo con l’L’ci sarà dopo la Supercoppa o al massimo dopo l’Atalanta ed arriverà ovviamente con il timbro del presidente Steven Zhang. L’ex Dinamo Zagabria avrà una scadenza lunga (2027). Un segnale forte lanciato dalla società e da Brozovic che ha sempre manifestato la sua volontà di rimanere a Milano.

Advertising

Inter : ?? | STADIO Tutto pronto a San Siro ??? #ForzaInter #InterLazio - FBiasin : In realtà manca ancora qualche dettaglio, ma tra #Inter ed entourage di #Brozovic c’è grande serenità. E comunque… - iomatrix23 : Ho sempre cercato di difendere questi colori, ho sempre dato tutto me stesso per onorare questa maglia. È vero che… - calafuria_ : RT @giuliamangano1: Il gruppo che si è formato nell’ambiente inter è sottovalutato. Tutti sono attaccati alla maglia, tutti vorrebbero rest… - OnlyLoveINTER : RT @giuliamangano1: Il gruppo che si è formato nell’ambiente inter è sottovalutato. Tutti sono attaccati alla maglia, tutti vorrebbero rest… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tutto ExpressVPN: segui Serie A 12 mesi + 3 omaggio ... tra l'altro, ha regalato nonostante tutto quanto detto prima delle stupende emozioni. Per esempio, l'ex Inzaghi ha sconfitto la Lazio con la sua Inter. Confermandosi al primo posto. L'Atalanta ha ...

Juve, l'ora dei tiri mancini: tocca a Kulusevski e a Bernardeschi TORINO - E ora? E ora - direbbe Massimiliano Allegri , e magari lo dirà davvero oggi presentando la sfida di Supercoppa contro l'Inter - giochiamo con quelli che abbiamo. E quelli che ha sono peraltro l'unico, piccolo, parziale motivo di consolazione che la Juventus può trovare nel durissimo colpo inflittole dall'infortunio di ...

Rai – Inter, per Brozovic e dirigenti tutto fatto: “E a giugno due addii certi” fcinter1908 I Jethro Tull contro i fanatici Alla fine ho guardato la mia lista, ho scelto una parola per ogni emozione e ho pensato: queste sono tutte parole che ricordo di aver letto nella Bibbia. Quindi ho fatto una lunga ricerca per cercare ...

Difensori bomber: Inter, tra Skriniar e Bastoni intesa e gol sono da scudetto Bastoni&Skriniar: la miglior difesa è... l'attacco. Come da filosofia inzaghiana' e in completa osservanza dei dettami del piacentino, che coinvolge tutti nella fase ...

... tra l'altro, ha regalato nonostantequanto detto prima delle stupende emozioni. Per esempio, l'ex Inzaghi ha sconfitto la Lazio con la sua. Confermandosi al primo posto. L'Atalanta ha ...TORINO - E ora? E ora - direbbe Massimiliano Allegri , e magari lo dirà davvero oggi presentando la sfida di Supercoppa contro l'- giochiamo con quelli che abbiamo. E quelli che ha sono peraltro l'unico, piccolo, parziale motivo di consolazione che la Juventus può trovare nel durissimo colpo inflittole dall'infortunio di ...Alla fine ho guardato la mia lista, ho scelto una parola per ogni emozione e ho pensato: queste sono tutte parole che ricordo di aver letto nella Bibbia. Quindi ho fatto una lunga ricerca per cercare ...Bastoni&Skriniar: la miglior difesa è... l'attacco. Come da filosofia inzaghiana' e in completa osservanza dei dettami del piacentino, che coinvolge tutti nella fase ...