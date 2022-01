Inter | la Premier vince la causa con Suning | ecco la cifra da pagare

(Di martedì 11 gennaio 2022) LaLeaguelacontro: PPTV dovràal massimo campionato inglese questa ingente somma Arrivano brutte notizie in casa. LaLeague, infatti, ha vinto lacontro i proprietari dell’sulla questione relativa ai diritti TV. PPTV (tv di proprietà di) dovrà versare alla250 milioni di euro. Secondo la stampa inglese, l’High Court ha infatti dato ragione alla lega inglese dopo il mancato pagamento di due rate per i diritti tv del torneo da trasmettere nel paese asiatico. Tutto era nato, appunto, dopo lo stop del campionato per la pandemia nel marzo 2020. La lega accusava PPLive Sports di aver saltato un pagamento di due rate: il ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Premier

Calciomercato.com

...due opzioni tra cui poter scegliere per il suo futuro visto l'interesse manifestato in... DIRETTA/Torino (risultato finale 1 - 0) streaming: Dumfries regala i tre punti CALCIOMERCATO NEWS:...di Claudio Franceschini) Probabili formazioniJuventus/ Diretta tv: qualche problema per ... che si presenta in Camerun ancora come capocannoniere dellaLeague e da quando gioca nel ...La PPTV di Suning è stata condannata a pagare 188 milioni di euro alla Premier League in seguito a una sentenza dell’Alta Corte di Londra. I proprietari dell’Inter non hanno rispettato gli accordi sui ...LONDRA (Regno Unito) - La Premier League vince il contenzioso con PPTV, la piattaforma streaming che deteneva i diritti tv del campionato inglese in Cina. La stampa britannica fa sapere che l'Alta Cor ...