Insigne al Toronto: ecco come i canadesi lo hanno scelto, è assurdo (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Napoli, a partire dal prossimo anno, non potrà contare su Insigne ufficializzato dal Toronto. ecco come l’attaccante è stato scoperto. Getty ImagesUna vera e proprio bomba di mercato che, probabilmente, nessuno si aspettava. Lorenzo Insigne, a fine anno, lascerà il Napoli per trasferirsi a Toronto. Trattativa nata grazie alla frattura tra l’esterno azzurro e il presidente partenopeo che, a suo modo, ha provato a tenere il suo numero ventiquattro. Tentatavi, o meglio un solo tentativo non andato a buon fine e che porterà a conclusione una bellissima storia d’amore durata dieci anni. I tifosi partenopei, ma probabilmente anche quelli della nazionale si aspettavano un finale diverso perché, con tutto il rispetto per la MLS, Insigne a trent’anni rischia di sparire dal ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Napoli, a partire dal prossimo anno, non potrà contare suufficializzato dall’attaccante è stato scoperto. Getty ImagesUna vera e proprio bomba di mercato che, probabilmente, nessuno si aspettava. Lorenzo, a fine anno, lascerà il Napoli per trasferirsi a. Trattativa nata grazie alla frattura tra l’esterno azzurro e il presidente partenopeo che, a suo modo, ha provato a tenere il suo numero ventiquattro. Tentatavi, o meglio un solo tentativo non andato a buon fine e che porterà a conclusione una bellissima storia d’amore durata dieci anni. I tifosi partenopei, ma probabilmente anche quelli della nazionale si aspettavano un finale diverso perché, con tutto il rispetto per la MLS,a trent’anni rischia di sparire dal ...

Advertising

DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORONTO, INSIGNE HA FIRMATO IL SUO CONTRATTO. ACCORDO PER 5 ANNI E MEZZO, LASCERA' NAPOLI A LUGLI… - CB_Ignoranza : Queste sono le dichiarazioni del Presidente del Toronto FC su Insigne, come riporta @goal Presidente se serve qua… - Da_Saz : RT @GoalItalia: Il retroscena su Insigne in MLS: il Toronto lo ha trovato su internet come confermato dal presidente Bill Manning: 'Sono a… -