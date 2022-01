Iniezioni finte per 400 euro | in manette un infermiere

Advertising

franconemarisa : Green pass dopo finte iniezioni ad Ancona, arrestato infermiere dell'hub - telodogratis : Green pass dopo finte iniezioni: arrestati un infermiere e altri quattro | VIDEO - pippoMR : ??Emesse anche 50 misure di custodia cautelare per chi, pagando 300 euro, avrebbe ottenuto il Green pass senza farsi… - francobus100 : Finte iniezioni di vaccino per far ottenere il Green pass, medico piceno arrestato. Ai domiciliari un intermediario… - Choppy71461336 : @AndreaLongoni7 @MeIntotheBlue @DoomedPEOPLE @mmpbowen @oroediamanti_ @chedisagio @DjokerNole Lui ha sempre dichiar… -

Ultime Notizie dalla rete : Iniezioni finte

Ancora vaccinazioni fantasma nelle Marche. Dopo l'arresto una settimana fa ad Ascoli Piceno di un medico 67enne che buttava i vaccini invece di somministrarli per far rilasciare falsi green pass, un'...Ancona, 10 gennaio 2022 - Un infermiere, un avvocato, un titolare di ristoranti , due amici che si preoccupavano di 'reclutare' persone che non avevano alcuna intenzione di vaccinarsi, ma non ...Per incastrarlo gli investigatori hanno microcamere nel box in cui lavorava: nei video lo si vede mentre finge di inoculare il vaccino mentre in realtà svuotava la siringa in un cestino, completando ...ANCONA - Servisse un trailer per presentare l’operazione “Euro Green Pass”, l’indagine della Squadra mobile che ieri ha portato all’esecuzione di 50 misure cautelari, basterebbe estrapolare sei minuti ...