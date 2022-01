In aumento le denunce per mobbing in ambito lavorativo (Di martedì 11 gennaio 2022) “Il mobbing in ambito lavorativo rappresenta un grave problema ed è necessario affrontare la questione anche in ambito politico per attivare strumenti volti a limitare comportamenti arroganti e vessatori che, in casi estremi, possono provocare reazioni estreme, come apprendiamo dalla cronaca”.È questo il pensiero del sindaco, Rodolfo Ziberna e dell’assessore alle pari opportunità, Marilena Bernobich, il merito agli ultimi dati dello Sportello d’ascolto antimobbing, relativi al 2021, presentati oggi in Comune.Il servizio avviato circa quattro anni fa in partenariato tra l’associazione di volontariato S.O.S. Abusi Psicologici e il Comune di Gorizia. Nell’anno appena trascorso ha registrato 76 utenti, 12 in più rispetto ai 64 del 2020. A rivolgersi ai volontari del Punto d’ascolto sono sia uomini sia ... Leggi su udine20 (Di martedì 11 gennaio 2022) “Ilinrappresenta un grave problema ed è necessario affrontare la questione anche inpolitico per attivare strumenti volti a limitare comportamenti arroganti e vessatori che, in casi estremi, possono provocare reazioni estreme, come apprendiamo dalla cronaca”.È questo il pensiero del sindaco, Rodolfo Ziberna e dell’assessore alle pari opportunità, Marilena Bernobich, il merito agli ultimi dati dello Sportello d’ascolto anti, relativi al 2021, presentati oggi in Comune.Il servizio avviato circa quattro anni fa in partenariato tra l’associazione di volontariato S.O.S. Abusi Psicologici e il Comune di Gorizia. Nell’anno appena trascorso ha registrato 76 utenti, 12 in più rispetto ai 64 del 2020. A rivolgersi ai volontari del Punto d’ascolto sono sia uomini sia ...

