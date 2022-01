In Aula la legge sulle lobby. Azzoppata da destre e renziani. Compromesso al ribasso e norme annacquate. Per gli onorevoli nessun limite cessato il mandato (Di martedì 11 gennaio 2022) È stato un cammino lungo e travagliato ma alla fine il M5S ce l’ha fatta. La legge che regola l’attività di lobbying, cara ai pentastellati (leggi l’articolo), è riuscita ad approdare nell’Aula di Montecitorio. Si tratta di un lavoro di sintesi che nasce da tre proposte: una del M5S, che porta la firma di Francesco Silvestri (nella foto), l’altra di Italia viva e una del Pd. TRAGUARDO. Si tratta di un traguardo storico – come dice Vittoria Baldino, capogruppo M5S in commissione Affari costituzionali della Camera e relatrice del provvedimento – “considerato che negli ultimi 50 anni, dal 1976 ad oggi, sono stati 97 i tentativi di legiferare su questo argomento, ma nessuno di questi è mai riuscito ad approdare in Aula dopo la discussione in Commissione”. Sebbene, come vedremo più avanti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) È stato un cammino lungo e travagliato ma alla fine il M5S ce l’ha fatta. Lache regola l’attività diing, cara ai pentastellati (leggi l’articolo), è riuscita ad approdare nell’di Montecitorio. Si tratta di un lavoro di sintesi che nasce da tre proposte: una del M5S, che porta la firma di Francesco Silvestri (nella foto), l’altra di Italia viva e una del Pd. TRAGUARDO. Si tratta di un traguardo storico – come dice Vittoria Baldino, capogruppo M5S in commissione Affari costituzionali della Camera e relatrice del provvedimento – “considerato che negli ultimi 50 anni, dal 1976 ad oggi, sono stati 97 i tentativi di legiferare su questo argomento, mao di questi è mai riuscito ad approdare indopo la discussione in Commissione”. Sebbene, come vedremo più avanti, ...

