I tanti problemi del superbonus (Di martedì 11 gennaio 2022) È molto costoso per lo Stato, poco equo, ha causato un aumento dei prezzi dei materiali edili e incrementato le frodi: eppure il Parlamento l'ha rinnovato quasi senza modifiche Leggi su ilpost (Di martedì 11 gennaio 2022) È molto costoso per lo Stato, poco equo, ha causato un aumento dei prezzi dei materiali edili e incrementato le frodi: eppure il Parlamento l'ha rinnovato quasi senza modifiche

