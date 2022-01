Goleada la prima partita dell’anno? Per l’Atalanta è abitudine da 4 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) Se l’Atalanta voleva iniziare l’anno col botto, l’obiettivo è stato raggiunto a pieni voti. Certo, vedere la Dea esprimersi tra calcio champagne e reti in abbondanza è ormai diventata abitudine, ma statisticamente non è una novità che i nerazzurri di Gian Piero Gasperini arrivino a segnare minimo 5 goal la prima partita del nuovo anno. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Fabio Baptista nel mirino, un gioiellino del Benfica per Gasp Juventus Atalanta con il pubblico, cosa fare per assistere alla finale di Coppa Italia Zapata forza 100 (in Serie A): a Manchester per essere Duvan-stante Flop biglietti Atalanta-Udinese: le motivazioni dei tifosi nerazzurri Pretendere di più? Tra infortuni e punti ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Sevoleva iniziare l’anno col botto, l’obiettivo è stato raggiunto a pieni voti. Certo, vedere la Dea esprimersi tra calcio champagne e reti in abbondanza è ormai diventata, ma statisticamente non è una novità che i nerazzurri di Gian Piero Gasperini arrivino a segnare minimo 5 goal ladel nuovo anno. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Fabio Baptista nel mirino, un gioiellino del Benfica per Gasp Juventus Atalanta con il pubblico, cosa fare per assistere alla finale di Coppa Italia Zapata forza 100 (in Serie A): a Manchester per essere Duvan-stante Flop biglietti Atalanta-Udinese: le motivazioni dei tifosi nerazzurri Pretendere di più? Tra infortuni e punti ...

